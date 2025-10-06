Incrementa la cifra de becerros donados

Las familias de Tonalá, Chiapas, lograron donar un total de 25 becerros durante la fiesta tradicional de San Francisco de Asís.

La festividad que se puso en marcha desde el pasado 24 de septiembre inició muy floja y daba la impresión que sería un fracaso, expresó el sacerdote Martín Medina Balam.

El párroco con quince años al servicio de la iglesia de San Francisco de Asís expresó que en Tonalá las familias son muy bondadosas y que por lo mismo estarán llegando a unos 50 becerros donados.

Puntualizó que al término de la feria, estos ejemplares son vendidos y el dinero que se obtiene de las ventas es utilizado para mejorar la condiciones de la iglesia.

Por eso hizo el llamado a que las familias sigan donando para que obtengan más recursos.