Incrementa la donación en Chiapas

Chiapas está transitando hacia un escenario donde la donación sea un ejercicio médico posible, lo cual da un respiro a la gran demanda que existe en la entidad, confirmó la directora del Centro Estatal de Trasplantes, Krystell Dávalos Barrientos.

Explicó que recientemente a nivel institucional no se podía garantizar, por ejemplo, la terapia de sustitución renal y los estudios de protocolo, que ahora se dan de forma gratuita.

Esta nueva política ha generado grandes resultados, por ejemplo 133 % más donaciones y 136 % más procuraciones durante 2025.

Programa

Por ello, ahora buscan ampliar la cultura de la donación ampliando el alcance del Programa de Donación de Órganos, Tejidos y Células en toda la entidad, mediante campañas informativas, actividades culturales, deportivas y académicas, así como la generación de materiales de divulgación que permitan a la población contar con información clara, accesible y gratuita.

Es el caso de una reciente firma de convenio con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), con el objetivo de establecer bases y mecanismos de cooperación para la difusión y promoción del Programa de Donación de Órganos, Tejidos y Células de seres humanos con fines de trasplante.