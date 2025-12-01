Incrementa presencia de perros callejeros en Tonalá

Familias de la ciudad de Tonalá se encuentran totalmente preocupadas tras presenciar el incremento de perros en las calles y avenidas de la cabecera municipal.

Precisaron que esta situación aumenta la posibilidad de que estos canes adquieran rabia debido al fuerte calor que ha hecho en los últimos días.

Rubén Martínez Gómez expresó que con la llegada de la temporada de seca también aumenta posibilidad de que puedan surgir la rabia en estos perros lo que los volverían más feroces.

Señalaron que en los últimos días, cada vez se han visto más perros callejeros que merodean todo lugar causando gran molestia en inseguridad entre la población.

Ante ese motivo, las familias pidieron a las autoridades correspondientes a que hagan algo al respecto y sancionen a los dueños irresponsables que anden soltando a sus animales.