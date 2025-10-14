Incrementa probabilidad de desarrollo ciclónico

Aumentó la probabilidad de desarrollo ciclónico del canal de baja presión que se encuentra en las costas de Chiapas, cambiando de “baja” a “media” de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes. El sistema tiene 40 % de probabilidad de organizarse en los próximos días; acorde a ello su aporte de humedad incrementará las lluvias en Chiapas.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez”, resaltó que la influencia de este sistema de baja presión y de otro desarrollo ciclónico en el golfo de México, además del constante flujo de humedad hacia el sur y sureste del país “mantendrán un patrón lluvioso con precipitaciones de fuertes a muy fuertes en Chiapas”.

Condiciones

Las condiciones que se esperan en algunas regiones, principalmente las costeras, es de “cielo medio nublado a nublado en la mayor parte del periodo (96 horas), mientras que el ambiente se percibirá de cálido a caluroso en planicies y zonas costeras, y templado a cálido en zonas de montaña, con temperaturas máximas estimadas entre 28 y 35 °C y mínimas de 19 a 25 °C”.

Por cierto, las bajas temperaturas ya han comenzado a resentirse en las zonas de montaña, el reporte climatológico del Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez”, expone que en la gélida San Cristobal de Las Casas, las mínimas ya han alcanzado los 10 °C en la madrugada del 13 de octubre.

De acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes 14 de octubre, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en la entidad, con acumulados que podrían alcanzar entre 50 y 75 milímetros, especialmente en las regiones Istmo Costa, Soconusco y Sierra Mariscal.