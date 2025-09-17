Incrementa venta de pirotecnia en mercados

A pesar de los operativos policíacos, los vendedores de juegos pirotécnicos del mercado público Manuel Larráinzar lograron vender durante las festividades patrias, afirmaron los propios comerciantes liderados por Romeo Soto Magaña.

Los locatarios del mercado más grande de la ciudad de Tonalá señalaron que pese a que les prohibieron la venta de estos productos, debido al riesgo que estos pueden representar, se tratan de artículos muy solicitados por lo que representan una buena fuente de ingresos para ellos.

Resaltaron que los más vendidos durante las festividades fueron los triques y cohetes.

Asimismo se dio a conocer que la venta de estos productos aconteció en los mercados La Libertad y San Francisco, además de calles de la ciudad de Tonalá como la Independencia, Matamoros, Juárez entre otras.