Incrementan accidentes un 4 % en vías rápidas

Durante los primeros tres meses de 2026, la delegación Tuxtla Gutiérrez de la Cruz Roja Mexicana ha brindado 555 servicios de emergencia, de los cuales los accidentes de tránsito representan una de las principales atenciones, así lo informó Ignacio de Jesús Albores Hernández, coordinador estatal de socorros en la institución.

En entrevista, Albores Hernández detalló que, de enero a la fecha se han atendido 75 percances automovilísticos y 83 accidentes en motocicleta, lo que refleja un aumento aproximado del 4 % en comparación con periodos anteriores, siendo este mes donde se ha registrado el mayor repunte.

“Hemos tenido un aumento aproximadamente de un 4 % en la cuestión del mes de marzo en el aumento de accidentes automovilísticos como personas atropelladas o accidentes en motocicleta”, señaló.

El coordinador estatal identificó los puntos rojos en la capital y su zona conurbada.

Las vías de alta velocidad como los libramientos Norte y Sur, la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, así como la ruta Tuxtla-El Jobo (Copoya), son las que concentran el mayor número de percances.

“Esto debido a la falta de precaución de los operadores, de las personas que van manejando motocicleta, bicicleta, por el exceso de velocidad. Asimismo, algunos peatones que no utilizan los puentes peatonales para poder cruzar estas vías tan rápidas y quienes pueden hasta perder la vida debido al impacto”, advirtió.

Un ejemplo de ello ocurrió hace dos semanas en el tramo Tuxtla-Chiapa de Corzo, donde un accidente dejó como saldo una persona fallecida y otra en estado severo, el cual fue trasladado por la Cruz Roja y finalmente perdió la vida. Albores Hernández añadió que la carretera hacia La Angostura también representa un punto crítico debido a la alta afluencia vehicular y al exceso de velocidad.

Ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, donde se prevé un incremento en el flujo vehicular, el coordinador estatal informó que la Cruz Roja en Chiapas mantendrá activas sus 16 delegaciones y cinco bases operativas para atender cualquier contingencia.