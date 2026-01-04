Incrementan basureros clandestinos en Tonalá

Habitantes totalmente irresponsables y de manera clandestina, depositan basura en sitios baldíos, informaron las autoridades policiacas quienes expresaron que están realizando operativos para sorprender a las personas que hacen este tipo de fechorías.
En la ciudad existen varios sitios baldíos o casas abandonadas, donde habitantes con conocimiento de que está prohibido, abusan de la poca vigilancia en terrenos para usarlo indebidamente, prefiriendo tirar la basura ahí, que ponerlas en el lugar correspondiente.
Indicaron que entre los barrios donde más se pueden observar sitios baldíos con basura, son: Las Lomas, Evolución, San Martín, Las Animas, entre otros en donde las autoridades expresaron que este hecho, es un problema ambiental que podría traer afectaciones con la salud.
Afirmaron que por tal motivo, realizarán operativos por las noches, con la finalidad de poder detener a quienes hacen este tipo de actos, los cuales serán severamente castigados por la ley, dijeron.