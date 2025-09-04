Incrementan empeños ante el regreso a clases

Una mala cultura del ahorro y planeación para los gastos a consecuencia del regreso a clases ha provocado que entre los meses de agosto y septiembre se haya registrado un incremento de entre 17 y 32 por ciento de pignorantes en las casas de empeño.

Omar Pérez Toledo, coordinador de sucursales de Fundación Dondé, confirmó que este periodo siempre ha generado un incremento significativo ante la necesidad de efectivo y liquidez en las familias.

"No todos los mexicanos estamos acostumbrados a ahorrar. Tenemos necesidades que no hemos cubierto como comprar útiles, uniformes, inscripciones en estos meses y no siempre estamos preparados para ello", explicó el coordinador.

Artículos

Dentro de los principales artículos que las personas empeñan destacan: alhajas, electrónicos y en algunos casos vehículos como motocicletas y autos, también es común las herramientas, para obtener efectivo rápido.

El coordinador explicó que usualmente las personas que acuden a las casas de empeño adquieren un contrato de entre tres mil y siete mil pesos, aproximadamente, por sus artículos.

Las sucursales del centro tienden a recibir personas de los municipios cercanos a la capital; sin embargo, a pesar de esto, calificó a los chiapanecos como buenos morosos: solo un 10 por ciento son quienes no regresan por sus artículos.

Casas de empeño

Frente al cierre reciente de varias casas de empeño en la ciudad, Pérez Toledo destacó la importancia de acudir a establecimientos formales y con trayectoria.

Dijo que se ha vuelto común los establecimientos que tienen una duración temporal y luego desaparecen sin dejar rastro, esto conlleva a perder totalmente los artículos que se habían dejado.

"Si yo llevo mi patrimonio, debe ser con alguien que sepamos que va a estar ahí, no solo cuando lo empeñamos, sino cuando vayamos a recuperarlo", advirtió.

Señaló que no todos los negocios están dados de alta ante la Asociación Mexicana de Casas de Empeños, ni están validados, por lo que es necesario ubicar a qué tipo de establecimiento se acude y la trayectoria que se tiene.