Incrementan empleos formales en septiembre

A pesar de un pequeño avance en la generación de empleos formales, Chiapas continúa enfrentando una reducción significativa en comparación con 2024. En el mes de septiembre de este año, el estado registró 258 mil 422 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un aumento de 166 empleos respecto a agosto; sin embargo, en comparación con el mismo mes en 2024, la cifra aún representa una pérdida de más de 8 mil empleos.

Además, el salario promedio sigue por debajo de la media nacional y la inversión extranjera se mantiene en niveles bajos.

De acuerdo con la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), del total de trabajadores afiliados al IMSS en el estado, 160 mil 452 son hombres (62 %), mientras que 97 mil 970 son mujeres (38 %).

El salario base de cotización promedio en septiembre en Chiapas fue de 529.05 pesos diarios, cifra menor al promedio nacional, que alcanzó 623.13 pesos diarios, posicionando al estado entre los de menor remuneración en el país.

Municipios con más empleo

La mayor concentración de trabajadores afiliados se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, con 129 mil 362 empleos formales. Le sigue Tapachula con 45 mil 114, San Cristóbal de Las Casas con 11 mil 159, Comitán de Domínguez con 6 mil 315 y Palenque con 6 mil 217 trabajadores registrados ante el IMSS.

En cuanto a actividades económicas, el comercio es el sector que más empleos aporta, pasando de 76 mil 96 trabajadores en agosto a 76 mil 672 en septiembre.

Le siguen los servicios sociales y comunales, que aumentaron de 62 mil 176 a 63 mil 309.