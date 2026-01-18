Incrementan incendios de pastizales en la costa

Una serie de incendios de pastizales se vienen registrando en los municipios de la costa chiapaneca, en consecuencia las autoridades de Protección Civil (PC) han desplegado acciones para el control de los mismos.

En Mapastepec, en las últimas horas fueron controlados dos siniestros en las inmediaciones de los barrios Monte Sinaí, Pedregal y El Carmen, que consumieron unas cinco hectáreas, generando una severa contaminación debido al humo generado.

Se indicó que la intervención de los cuerpos de emergencia evitaron que uno de los incendios llegara a viviendas, poniendo en riesgo a la población.

A su vez, al sur poniente de Tapachula, elementos de Protección Civil (PC) y cuerpos de emergencia, atendieron un incendio de pastizales ocurrido este sábado.

En Escuintla, fue sofocado un incendio que se registró en las inmediaciones de las instalaciones del DIF Municipal.

Las autoridades han hecho llamados a la población para evitar quemas de basura o de pastizales sin control, ya que se pone en riesgo a las personas que habitan en las cercanías.

Lo seco del ambiente es propicio para que el fuego se disemine rápidamente, por lo que entre las recomendaciones que hacen es que no tiren colillas de cigarros en los márgenes de las carreteras.