Incrementan intentos de embarazo en enero

Cada inicio de año, miles de parejas en México deciden dar el paso hacia la maternidad o paternidad; los especialistas señalan que hacerlo con acompañamiento médico puede marcar la diferencia entre la incertidumbre y el éxito del embarazo.

María de Lourdes Flores, especialista en Ginecología y Biología de la Reproducción Humana, comentó que la infertilidad se define como un año de relaciones sexuales frecuentes sin protección sin lograr embarazo.

Acudir a clínicas

Por eso es importante buscar información confiable con la guía de médicos certificados. Acudir a clínicas con instalaciones propias y personal multidisciplinario permite un mejor seguimiento durante todo el tratamiento, desde los estudios diagnósticos hasta el embarazo.

Indicó que es común que en enero muchos pacientes retomen este deseo tras intentarlo sin éxito, y la valoración oportuna puede ser clave. “El primer paso es una valoración médica completa, que permita entender el contexto clínico, los hábitos de la pareja y posibles factores que estén influyendo”.

Área materno-fetal

Cuando el embarazo se considera de alto riesgo, contar con un área de medicina materno-fetal es esencial. Esta subespecialidad se dedica a cuidar la salud de la madre y del bebé durante toda la gestación, especialmente en casos con complicaciones o antecedentes obstétricos.

“Hablar de fertilidad con naturalidad es una forma de cuidar la salud. Muchas personas postergan esta conversación por miedo o desinformación, pero acercarse a un especialista no implica iniciar un tratamiento, sino entender qué está ocurriendo y qué opciones existen”, agregó la especialista integrante de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología.

Las clínicas especializadas ofrecen no solo tratamientos, sino también apoyo emocional y psicológico, aspectos fundamentales para sobrellevar esta etapa con bienestar.