Incrementan migrantes en situación de calle

Organizaciones civiles alertaron por el incremento de migrantes en situación de calle en Tapachula, donde más de 700 personas duermen en parques, jardines y banquetas ante la lentitud de los trámites migratorios y la falta de vivienda y empleo, lo que además ha provocado situaciones que provocan descontento entre la población y comerciantes.

Alfredo de la Cruz Cordero, de la asociación civil Nueva Generación Vinculación Social, afirmó que en colonias y zonas céntricas se ha detectado a cientos de personas varadas, muchas de ellas con problemas de adicciones y familias enteras buscando alimento entre desechos.

“La lentitud en los trámites migratorios ha provocado que miles de personas permanezcan durante meses en un limbo administrativo, sin acceso a vivienda, empleo ni servicios básicos; duermen en parques, jardines y banquetas”, denunció.

Detalló que muchos migrantes pueden verse pidiendo limosnas y tirados en la vía pública, sin que nadie haga algo para atender este problema, que cada vez va en aumento en la ciudad.

Panorama

De acuerdo con activistas, en Tapachula permanecen alrededor de 40 mil migrantes; de ellos, entre 13 mil y 15 mil esperan una resolución de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), organismo que concentra más del 60 % de las solicitudes de refugio del país, pero que solo cuenta con siete funcionarios entrevistadores para atender a cerca de siete mil solicitantes.

“Los tiempos de respuesta superan el plazo de 90 días previsto en la legislación; hay personas que llevan un año yendo y viniendo a la Comar sin que les den una respuesta”, expuso.

Hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para agilizar los procesos migratorios y atender de manera integral la crisis humanitaria, ya que la población tapachulteca sigue siendo solidaria y brinda alimentos y apoyo.