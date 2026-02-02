Incrementan muertes de animales en Arriaga

Gran cantidad de animales terrestres como iguanas, tuzas, ardillas, culebras, gatos de monte y armadillos han sido presa fácil de los frecuentes incendios que se han registrado en los últimos días, afirmaron ganaderos de la región encabezados por Ernesto Lorenzana García.

Los Ganaderos dijeron que todos los días se han registrado incendios en ejidos de Arriaga, en donde los más afectados han sido Lázaro Cárdenas, La Azteca, Oaxaquita, Cinco de Mayo, incluyendo parcelas de las pesquerías La Línea, La Gloria, Punta Flor, El Pleito y El Arenal.

Incendios

Señalaron que en todos los lugares mencionados los incendios se han dado de noche y de día, en donde a parte de que el zacate es quemado, también sufren las consecuencias los mencionados animales, a quienes se les ha encontrado muertos en las parcelas.

Afirmaron que la muerte de la fauna terrestre va en aumento, esto preocupa a los pobladores, ya que incluso han hallado a coyotes y lobos debido a los siniestros registrados en los días pasados, recalcan que Arriaga es uno de los más afectados.