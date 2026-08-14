Incrementan precios de  los productos escolares

Padres de familia enfrentan una situación económica difícil ante el incremento en promedio de 30 % en uniformes, mochilas y libretas, que son los productos que más se han encarecido previo al inicio del próximo ciclo escolar; señalan que a dos semanas del regreso a las aulas aún no completan la compra de uniformes y útiles escolares.

Doña Cecilia Solís expuso que tiene dos hijos; sin embargo, la diferencia de edades implica tener que comprar uniformes nuevos sin poder reutilizar los que el más grande deja. El año pasado no estaban tan caros, pero hoy señala que subieron mucho y quizás no son de la misma calidad.

Dijo que un uniforme completo —incluyendo camisa, pantalón o falda, blusa, pants y playera— actualmente supera los mil 500 pesos, cuando el pasado alcanzaba los mil 200 pesos.

“Todo subió, pero lo que más duele es el uniforme y la mochila porque no se puede reutilizar; en el caso de las libretas, también están carísimas y piden hasta 6 por niño”.

Costos

Por su parte, doña Sandra afirmó que, en el caso de las mochilas, este año se cotizan entre 450 y hasta 900 pesos por pieza, cuando antes se conseguían desde 300 pesos y los modelos con personajes infantiles o con ruedas son los más caros.

“Es un gasto fuerte el regreso a clases, porque todo ha subido de precio, y no hay dinero que alcance, sobre todo para las familias que vamos al día; sin embargo, tenemos que hacer el esfuerzo por nuestros hijos”, expuso.

En el caso de las libretas y cuadernos profesionales, las más económicas pasaron de 35 y hasta 45 pesos, y las de marca reconocidas alcanzan entre los 80 y 100.