Incrementan quemas durante diciembre

Durante diciembre de 2025, Tuxtla Gutiérrez presentó un incremento significativo en el número de incendios en comparación con el mismo periodo del año anterior, al pasar de 19 eventos en 2024 a 30 en lo que va del mes, informó Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario municipal de Protección Civil.

El funcionario detalló que de los 30 incidentes registrados, 25 correspondieron a incendios de pastizales, cuatro estuvieron relacionados con la quema de basura, atendidos y sancionados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano y uno más ocurrió en una vivienda.

Atención

Todos los casos fueron atendidos por las corporaciones de emergencia sin mayores consecuencias.

Explicó que los incendios de pastizales siguen siendo los más frecuentes, principalmente por la falta de limpieza en predios baldíos, lo que genera acumulaciones de material vegetal seco y una alta vulnerabilidad en zonas urbanas y de transición con áreas naturales.

“Sí, hemos tenido más incendios este año”, señaló, al atribuir el aumento a una combinación de factores climáticos y humanos.

Aunque diciembre registró algunas lluvias atípicas, estas no lograron contrarrestar la sequedad del combustible natural acumulado durante los últimos meses.

El secretario advirtió que el panorama podría complicarse en los próximos meses debido al pronóstico de temperaturas más altas, lo que incrementa la probabilidad de incendios y representa un reto adicional para el personal operativo.

Puntos vulnerables

Entre los puntos más vulnerables ubicó áreas dentro y alrededor de la mancha urbana, como: colonia 27 de Febrero, zona norte-oriente colindante con el Cañón del Sumidero, sectores del poniente, como La Fortuna del Yukis; cercanías al cerro de Las Ánimas, zona sur-poniente, caracterizada por predios baldíos y áreas cercanas a condominios y reservas naturales

En estas zonas, los pastizales secos representan una amenaza constante durante la temporada.

El funcionario reiteró que las quemas para limpiar predios están prohibidas en la zona urbana, mientras que en áreas rurales solo pueden realizarse bajo procedimiento regulado y con autorización conforme a la Norma Oficial Mexicana 015.

Acopios

Recordó que el municipio cuenta con 15 puntos de acopio para material vegetal en instalaciones de servicios municipales y con un punto final en el relleno sanitario, donde la población puede depositar residuos sin costo, evitando el uso del fuego.

Además, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para reducir la incidencia de incendios a través de la prevención.

Advirtió que los siniestros no solo afectan el ambiente, causando contaminación del aire, suelo y agua, sino que también representan un riesgo para personas con enfermedades respiratorias, especialmente durante la temporada invernal.