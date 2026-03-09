Incrementan robos a casa habitación

Al menos diez robos a casa habitación se han registrado en los últimos días en la ciudad de Arriaga, dieron a conocer los propios agraviados al poner su denuncia ante las autoridades correspondientes.

Entre los agraviados son: Leonardo Martínez Castellanos, Raúl Solís González, Bernardo Ramírez Rodríguez, Sonia Flores Alvarado, Ángel Castro Soto, Minerva Maldonado Gómez, Liliana Trinidad de Paz y Osmar Hernández Rizo, quienes denunciaron que entraron a sus casas a robarles.

Los denunciantes explicaron que quienes ingresan, han operado en las noches o madrugada, debido que ellos algunas veces se han ausentado de sus domicilios y cuando regresan, han ingresado a robar, llevándose televisiones, ventiladores, planchas, lavadoras, pulseras de oro y dinero en efectivo.

Sin culpables

Asimismo, los informantes dijeron que en los barrios de la ciudad donde más robos a casa habitación se han registrado son: San Jorge, Los Pocitos, Buenos Aires, Pemex y El Barbasco, entre otros, donde se desconoce quiénes son las personas que se han encargado de cometer este tipo de delitos.