Incrementan robos en la zona Oriente

Habitantes de la colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez solicitan el apoyo urgente de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y de las fuerzas del orden público locales, para la búsqueda, localización y detención de un hombre señalado por presuntamente cometer diversos robos en la zona.

De acuerdo con testimonios de los colonos, un individuo ha sido visto en diferentes horarios realizando actos delictivos, principalmente el robo de medidores de agua, así como intentos de ingreso a viviendas y sustracción de piezas de automóviles.

“Es una situación que se ha vuelto repetitiva, y está afectando a toda la colonia, son varias casas afectadas además de que el sujeto en cuestión ha intentado meterse a las casas”, expresaron los afectados.

Imágenes captadas el pasado miércoles 25 de marzo del presente año muestran el momento en que el sujeto arranca un medidor de agua en cuestión de segundos, evidenciando la rapidez con la que opera.

Señalaron que: “Esperamos que este sujeto una vez identificado sea detenido para evitar un hecho más lamentable que es el principal temor que se tiene”.

Ante dicha situación, los habitantes hacen un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en la zona y dar con el responsable, a fin de evitar que continúen estos delitos que afectan el patrimonio de las familias.

“Pedimos que se active un operativo urgente para localizar y capturar a este hombre que señalan ha sido evidenciado como el responsable de una serie de robos que han azotado la zona”, concluyeron.