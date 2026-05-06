Incrementan turistas, pero derrama disminuye

Pese a que durante 2025 San Cristóbal recibió a más visitantes que en los últimos tres años, la derrama económica ha disminuido desde 2019, pasando de siete a cinco millones, así lo hizo público la asociación Fomento Económico de Chiapas con base a datos de la Secretaría de Turismo (Sectur) del estado.

Visitantes

En 2025, la ciudad colonial recibió a un millón 446 mil 758 visitantes, 0.6 % más que durante 2024. Según los datos, San Cristóbal no solo habría alcanzado la cantidad de turistas que recibía prepandemia, sino que incluso había aumentado sus números.

Ocupación

Sin embargo, según informa la asociación, en 2025 la derrama económica sufrió un descenso del dos por ciento en comparación con el 2024. Una caída que es más notoria si se compara con el 2019, en época prepandemia, cuando la derrama llegaba a ser de siete millones 240 mil pesos.

Respecto a la ocupación hotelera, la asociación señala que en 2025 se tuvo un 33 % de ocupación, el porcentaje más bajo desde 2022, año en el que se tuvo un 35 %. En 2019 se registró un 37 %.

La ocupación hotelera en San Cristóbal contrasta con la ocupación de nivel estatal, pues Chiapas ha mostrado una alza desde 2022, después de la pandemia de covid.