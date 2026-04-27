Incrementará el precio del kilo de tortilla

El precio del kilogramo de tortilla en San Cristóbal de Las Casas tendrá un incrementó de 22 a 26 pesos a partir del 1.º de mayo.

El acuerdo se dio en una reunión que tuvieron integrantes del sector de la masa y la tortilla de las zonas norte, centro y sur de la ciudad.

En la reunión asistieron 150 de 420 tortilleros que existen en el municipio. De ellos, cerca de 70 avalaron el incremento de cuatro pesos por kilo, mientras que los demás no estuvieron de acuerdo.

Encarecimiento de insumos

Los representantes del sector argumentaron que el aumento responde al encarecimiento de insumos como la harina de maíz, energía eléctrica, gas, agua y mantenimiento de maquinaria.

Se dio a conocer que el nuevo precio deberá ser exhibido en las tortillerías a partir de la fecha acordada.

También se informó que el papel para envolver podría tener un costo adicional de entre uno y dos pesos, dependiendo de la cantidad.