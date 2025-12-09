Incrementarán 5 pesos al transporte SCLC-Teopisca

La sociedad cooperativa de transportes Zuriel en la modalidad de combis que cubre la ruta San Cristóbal de Las Casas-Teopisca, acordó realizar un incremento de cinco pesos a la tarifa del transporte.

Mediante un comunicado dirigido a usuarios del servicio, informó que este incremento se debe al alza en los insumos y automotrices.

El aumento a la tarifa de pasaje según el acuerdo, entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero del 2026.

De esta manera los conductores de las combis que venían cobrando 40 pesos, ahora con este nuevo aumento cobrarán 45 pesos. Este aumento aplica en las rutas intermedias y para el traslado de bultos (tostada, repollo, rejas, maíz y frijol), entre otros.

La medida fue acordada de manera unilateral por los integrantes de la asociación de transportistas que cubren la ruta. La sociedad cooperativa de transportes Zuriel, señala que este incremento acordado, es justo debido al aumento en el precio de la gasolina y otros insumos.