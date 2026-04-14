Incremento de casetas castiga a los usuarios

El presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, expresó su postura frente al nuevo incremento en autopistas concesionadas, luego de que la vía Chiapa de Corzo–San Cristóbal de Las Casas alcanzara un peaje de 105 pesos para automóviles.

El legislador advirtió que el ajuste de 5 pesos respecto a la tarifa anterior y de 12 pesos acumulados desde 2025 confirma una tendencia de encarecimiento sostenido en uno de los corredores más utilizados del estado. “Se está castigando a quienes no tienen otra alternativa de movilidad”, sostuvo.

Zuarth Esquinca señaló que el aumento resulta aún más cuestionable ante las condiciones de la carretera, donde, dijo, persisten fallas como baches, señalización deficiente y falta de iluminación. “No se puede cobrar más por un servicio que no mejora”, reclamó.

Tarifas vigentes

Para automóviles tipo A quedan: Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal de Las Casas: $105; Arriaga – Tierra y Libertad: $67; Tierra y Libertad – Jiquipilas: $110, Jiquipilas – Montes Azules: $30; Montes Azules – Ocozocoautla: $71.

El presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte advirtió que el impacto no se limita a los usuarios, sino que alcanza al transporte de mercancías, encareciendo costos logísticos y presionando precios en la entidad.

Zuarth Esquinca llamó a las autoridades y concesionarias a revisar de inmediato los criterios de actualización de tarifas y a priorizar la inversión en mantenimiento carretero, al tiempo que reiteró que desde el Congreso dará seguimiento al tema para evitar que nuevos incrementos sigan afectando a las familias chiapanecas.