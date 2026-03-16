Incremento de productos pega a restauranteros

Ante el encarecimiento de hasta el 100 por ciento en productos de la canasta básica como el tomate, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas implementa medidas emergentes para evitar que el golpe económico llegue al bolsillo de los consumidores.

Cristian Pérez, presidente del organismo en la entidad, explicó que el sector ha optado por estrategias internas de ajuste, siendo la modificación de recetas y el rediseño de menús las principales acciones para sortear la volatilidad de precios sin afectar la experiencia de los comensales.

“El tomate es donde más se disparó, el 100 por ciento aproximadamente. En el caso de los restauranteros, algunos estamos rediseñando el menú, los que tenemos la alternativa”, señaló Pérez, destacando que la creatividad culinaria se ha convertido en una herramienta de supervivencia empresarial.

Mesas de diálogo

Como parte de las soluciones a mediano plazo, los empresarios del ramo han establecido mesas de diálogo con productores locales de las regiones de Los Altos y la Meseta Comiteca, principales zonas tomateras del estado.

El objetivo es consolidar un mercado de acopio regional que permita eliminar intermediarios y garantizar precios más estables.

Esta iniciativa busca atacar de fondo lo que los restauranteros identifican como la raíz del problema: no una crisis de comercialización, sino fallas estructurales en el acopio y la distribución del producto.

Panorama

De acuerdo con el representante del sector, el escenario se complica debido a la confluencia de dos factores: la temporada de Cuaresma, que como en años anteriores dispara la demanda del fruto, y las recientes bajas temperaturas que han afectado los cultivos en el campo chiapaneco, reduciendo la oferta y elevando los costos de producción.

Ante este panorama, Canirac Chiapas apuesta por fortalecer la cadena de suministro local y mantener el equilibrio económico que permita a los negocios del ramo seguir operando sin sacrificar la calidad ni la economía de sus clientes.