Incremento de visitantes en Chiapas es paulatino

La diputada Erika Paola Mendoza Saldaña, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, anticipó un repunte en la actividad turística para la próxima temporada de diciembre, aunque señaló que una comparación más precisa sobre la recuperación del sector se podrá establecer hasta el próximo año.

En el marco del Día Internacional del Turismo, la legisladora reconoció que el incremento en la afluencia de visitantes debe ser paulatino, pero confió en que los números de la próxima temporada de fin de año serán “mucho mejores”.

“Para poder tener un punto de comparación más certero, tendremos que compararnos con el año que viene y ahí sí vamos a ser más concretos en el aumento de este porcentaje, ya sea de afluencia o derrama económica”, explicó.

Respecto a los señalamientos sobre la ausencia de eventos como la Carrera Panamericana, la cual no se realiza en Chiapas desde hace una década y pretende retomarse, Mendoza Saldaña lo identificó como una oportunidad.

Aseguró que el Gobernador Eduardo Ramírez está impulsando diversos proyectos para reactivar este tipo de actividades que fueron referentes turísticos para la entidad.

“Esta es una gran oportunidad para nosotros como chiapanecos de sentirnos orgullosos de lo que tenemos y de también poder mover nuestros atractivos turísticos”, manifestó.

Llamado

La diputada hizo un llamado enfático a la ciudadanía y a los servidores públicos a sumarse a la promoción de los destinos locales.

“Yo haría la invitación a todos a que compartamos la belleza que tiene Chiapas y que compartamos también nuestros atractivos turísticos favoritos”.

Sobre el trabajo legislativo, Mendoza Saldaña adelantó que en el próximo periodo ordinario se presentarán iniciativas enfocadas en el sector.

“Ya estamos por entregar unas iniciativas, entonces los invitaría a que estemos atentos”, concluyó.