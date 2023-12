Incremento del aguinaldo debe ser analizado

Especialistas del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos AC (CCPCHAC) reconocen que el incremento del pago de aguinaldo de 15 a 30 días debe ser analizado.

El vicepresidente fiscal del CCPCHAC, Enoc Aguilar del Ángel, expone que si se cambia de 15 a 30 días del salario, el impacto económico sería muy fuerte para las empresas familiares, que son entre un 70 y 85 por ciento de las empresas en México.

“Si la empresa paga ya 30 días o más, no tendrá aún impacto, pero las empresas que alcanzan en su presupuesto a pagar 15 días de salario mínimo, si las obligan va a repercutir considerablemente en su presupuesto”, señala el especialista.

El aguinaldo es una cantidad que se percibe una vez al año, y que en su mayor parte llega a los 15 días de salario mínimo que se les otorga a los trabajadores.

“Definitivamente, deben cuidar el empleo de ese dinero”, advirtió el presidente del CCPCHAC, Carlos García Gutiérrez.

Reconoce que a pesar de que hace poco pasó el denominado “Buen Fin”, el grueso de la población no participó en esas compras masivas de productos, pero las grandes empresas vienen acaparando el dinero, y como ejemplo se pueden ver las plazas comerciales.

“Es recomendable el ahorro y el aguinaldo, puede ser un ahorro que sirva para algo sustancial o casos imprevistos, para que no se tengan que pedir préstamos, aunque no es parte del salario, es parte del mismo” enfatizó.

“Cuando el gobierno o una persona no hace lo que tiene que hacer se recurre a préstamos, a una deuda. Por ejemplo, el Gobierno Federal está adquiriendo una deuda, para el año 2024, de mil 700 millones de pesos, porque no le alcanza para el gasto; situación similar que puede pasar con una persona física, por lo que es importante tener un ahorro, aunque sea poco para no caer en problemas de insolvencia y un mayor pago de intereses”, subrayó.

Reconoce, además, que el esquema del “outsourcing” (subcontratación) expone a las empresas que más se les presiona o exige, siendo las que están en la informalidad; en contraparte, a las que están fuera de ella pocas veces se les toca.