Incremento del aguinaldo debe ser gradual

Un tema pendiente en el ámbito laboral, en los últimos dos años en el Congreso de la Unión, es el aumento en el pago del aguinaldo en el sector privado, con la propuesta sobre la mesa de pasar de un mínimo de 15 a 30 días de salario en el sector privado.

Al respecto, el contador público, Luis Bernardo Araujo, indicó que muy seguramente sea aprobado, pero de forma gradual, igual que la reducción de la jornada laboral, porque el impacto para las micro, pequeñas y medianas empresas que están en la formalidad sería considerable.

Propuesta

Recordó que es una propuesta de reforma que ha pasado por el Congreso federal y los comités laborales varias veces y no se ha concretado, considerando que en dichos comités no solo están funcionarios del gobierno, sino también empresarios y representantes del sector obrero.

“Son pláticas que se han llevado en los últimos dos años con la propuesta de doblar el aguinaldo, pero si me preguntas cuál sería el impacto financiero, es que sí sería muy duro para las empresas”.

Impacto

Muchas empresas bien manejadas lo que hacen es prever este gasto obligatorio en diciembre durante todo el año, entonces dicha cantidad pasaría a ser el doble. “Imagínate el impacto para empresas de más de 50 trabajadores, o incluso para pequeñas empresas de cinco, 10 o 20 trabajadores”.

Reiteró que el tema todavía está en pláticas, pero apostó que muy seguro sí va suceder durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero como dijo, de forma gradual, lo que se busca es estar a la par de otros países que ya manejan estos parámetros en las prestaciones laborales.