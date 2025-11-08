Incremento potencial de casos de coxsackie

Mas centros escolares de la región del Soconusco han informado a las autoridades educativas de la presencia del virus coxsackie o mejor conocido como “mano, pie y boca” que se propaga rápidamente afectando principalmente a niños en edad preescolar y primaria, situación que ha provocado en algunas instituciones la suspensión de clases como medida para contrarrestar la cadena de contagios.

El secretario de Organización V de la Sección 7 de Chiapas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriel Díaz Ordóñez, dio a conocer que a la fecha se han reportado 20 escuelas afectadas en la región por el brote de este virus

Dijo que de acuerdo con el último reporte que había dado la Jurisdicción Sanitaria VII, eran 11 las escuelas afectadas, pero en la última semana aumentó a 20, derivado principalmente a la falta de conciencia de padres de familia al enviar a sus hijos a las aulas con síntomas de este virus.

Señaló que los municipios afectados por el coxsackie son: Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico y Huixtla, en donde se han reportado casos en escuelas, que se caracteriza por síntomas como fiebre, dolor de garganta y erupciones en las manos, pies y boca.

Causas

“La propagación del virus en las escuelas se debe a la falta de medidas de higiene y prevención en los hogares, por ello, pedimos a los padres a que sean responsables y en caso de sus hijos presenten síntomas de contagios, no los manden a clases”, abundó.

Indicó que las autoridades educativas y de salud están trabajando juntas para contener la propagación del virus a través de fumigaciones y desinfección de aulas, pero las acciones no han sido tan efectivas, ya que los casos siguen en aumento.

“No es cuestión de enviar a los niños a la escuela si están enfermos, es importante que los padres de familia tomen medidas preventivas y sigan las recomendaciones de las autoridades de salud”, finalizó.