Incumple IMSS con citas de traumatología

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron que continúan sin recibir citas para la especialidad de traumatología y ortopedia en la Unidad de Medicina Familiar No. 17 del IMSS San Cristóbal de Las Casas. “Que la institución había informado que serían programadas en un plazo menor a 15 días”.

Los denunciantes señalaron que el pasado 27 de febrero el IMSS indicó que a través del Sistema de Control y Referencia de Citas, se gestionaría la programación de consultas con especialistas para pacientes de la unidad médica.

No obstante, mencionaron que el plazo señalado ya concluyó y hasta el momento las citas no han sido asignadas, situación que calificaron como una falta de seriedad y responsabilidad frente a la salud de los derechohabientes.

De acuerdo con el pronunciamiento, incluso personal del área de control y referencia de la clínica habría comentado a algunos pacientes que el comunicado difundido por el IMSS era “una forma de calmar a la gente”, lo que generó mayor inconformidad entre quienes esperan atención médica especializada.

Ante esta situación, los derechohabientes exigieron al IMSS que aclare lo ocurrido y proporcione información veraz sobre la disponibilidad de consultas con especialistas.

Solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, al considerar que la falta de atención médica oportuna podría representar una violación al derecho a la salud.

En el documento de denuncia también responsabilizan al IMSS de cualquier afectación parcial o total a la salud de los pacientes derivada de la demora en la atención médica especializada.