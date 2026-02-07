Incumplen acuerdos con trabajador del Celali

Después de que Nicolás López Arcos, trabajador y fundador del Centro estatal de lenguas, artes y literatura indígenas (Celali), denunciará que se le pidió firmar su renuncia sin que la institución le expresara previamente las razones, el originario del pueblo ch’ol mantuvo una reunión con el jurídico de Coneculta, con el que se llegaron a acuerdos momentáneos que, según informó su familia, han sido ignorados en las últimas horas.

A través de un video, Perla Domínguez Trujillo, promotora cultural y esposa de Nicolás López, señaló que su marido ha sufrido de depresión y estrés insostenible durante las últimas semanas, en las que se ha presentado a trabajar después de negarse a firmar su renuncia.

Domínguez Trujillo también informó que entre los acuerdos que se han ignorado están el pago de la segunda quince de enero, el cual no ha sido depositado en la cuenta de Nicolás López.

Del mismo modo, señaló que el 5 de febrero, Nicolás fue llamado a la oficina de la directora del Celali, María de Flor Gómez Cruz, quien lo presionó a firmar su renuncia, indicando que de no hacerlo se le inculparía de hechos que él no ha realizado.

Testimonios

En las últimas semanas, después de darse a conocer el caso, la familia de López Arcos ha recibido testimonios de otros trabajadores de la institución que han padecido un hostigamiento al punto de ceder y firmar la renuncia sin recibir un finiquito por su labor.

Por último, la promotora cultural dijo entender la posición de los trabajadores de la institución, quienes han guardado silencio por temor a que alguno de ellos sean el próximo. Sin embargo, dijo, que en caso de sufrir algo parecido, les brindarán su apoyo.