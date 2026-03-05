Incumplen acuerdos con trabajador del Celali

Pese a que hace poco más de dos semanas se informó sobre la regularización laboral de Nicolás López Arcos, promotor cultural y fundador del Centro Estatal de Lenguas, Artes y Literatura Indígenas (Celali), en días recientes se le hizo llegar un documento donde se le pedía que regresara a su espacio laboral en San Cristóbal, esto mientras se encuentra comisionado en la Casa de la Cultura del municipio de La Libertad.

Contexto

En entrevista, Perla Domínguez, escritora y esposa del promotor explicó que después de que se le intentara despedir sin finiquito del Celali, se estableció una mesa de diálogo donde se resolvió que López Arcos estaría comisionado desde el 16 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2026 en el municipio de La Libertad, al cual viajaba todos los días desde Palenque y en donde empezó a trabajar en distintas instituciones educativas con alumnos.

Sin embargo, el 2 de marzo recibió un documento donde se le especificó que debía regresar al Celali ese mismo día. López Arcos no firmó el oficio, mismo que no señala que el anterior, donde se le comisionó, quede sin efecto.

Desde ese momento, ni la directora del Celali ni alguna autoridad de Coneculta se ha comunicado con él o ha atendido sus peticiones de atención, enfatizó. Perla Domínguez explicó la dificultad que representaría regresar a San Cristóbal. “No tenemos para la renta y tampoco para el depósito, menos para comprar todo de nuevo”, señala después de contar todos los gastos que se hicieron para el movimiento de San Cristóbal a Palenque.

Respaldo

Durante el proceso, las exigencias laborales de Nicolás López Arcos han sido respaldadas por la comunidad cultural del país, la cual también mostró sorpresa ante este nuevo incumplimiento en un caso que ya se tomaba por resuelto. Por los hechos reiterados de hostigamiento, Perla Domínguez pidió la intervención del gobernador.