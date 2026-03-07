Incumplen devolución por concierto cancelado

Ante la falta de respuesta a su demanda de recibir el reembolso completo por los boletos del concierto de Marco Antonio Solís, un numeroso grupo de personas exigió la devolución de su dinero; sin embargo, denunciaron que la empresa FM Producciones, responsable de organizar el evento, incumple con el pago total y les retiene parte del recurso tras ser notificados de que el espectáculo ya no se realizará en la fecha estipulada.

Cecilia S., una de las afectadas, relató que con sus ahorros compró dos boletos para el concierto que se llevaría a cabo el pasado 6 de marzo en el Estadio Olímpico de Tapachula. No obstante, el evento fue suspendido y posteriormente se anunció que sería pospuesto para finales de este año, por lo que afirmó que, en apego a su derecho, exige la devolución del dinero pagado.

Pago incompleto

Explicó que adquirió dos boletos en la sección Cancha Roja, con un costo de 4 mil 370 pesos cada uno. Tras la cancelación, se les informó que el dinero sería devuelto; sin embargo, al presentarse a solicitar el reembolso le indicaron que únicamente recibiría 3 mil 700 pesos por cada entrada, es decir, 670 pesos menos de lo que pagó por boleto, lo que suma mil 340 pesos por ambas entradas.

Señaló que personal de la empresa le explicó que el descuento corresponde al concepto de “boletaje”, situación que le ha generado indignación, ya que considera injusto recibir una devolución incompleta cuando la empresa fue la que incumplió con la realización del evento.

Afectados

“No es posible que no nos devuelvan completo el dinero que pagamos por el boleto, cuando la empresa FM Producciones fue la que incumplió con el concierto de El Buki. Considero que es un robo lo que nos están haciendo”, expresó.

Los afectados exigen la devolución total del importe de los boletos, e hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan y se haga justicia a quienes resultaron perjudicados por la empresa.

Hasta el momento, FM Producciones, encabezada por Francisco Javier Morales, así como el promotor Juan Carlos Gómez, no han emitido una postura clara ante las denuncias de los afectados.

Este no es un hecho aislado. Un caso similar ocurrió con la empresa EMSU, que en mayo de 2024 anunció la presentación del espectáculo de Lupe Esparza con El Gigante de América; sin embargo, el evento finalmente no se realizó y los reembolsos quedaron pendientes.