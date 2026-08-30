Incumplen en el caso de Antonio González

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición forzada, familiares de Antonio González Méndez, señalaron que, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) ya emitió una sentencia sobre el caso del defensor desaparecido en 1999, en la actualidad luchan para que se cumpla lo establecido.

Magdalena González López, hija de Antonio González, recordó que su padre, quien formaba parte de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), desapareció el 18 de enero de 1999.

A partir de ese momento, los familiares se acercaron al Ministerio Público (MP) sin recibir respuestas, por lo que acudieron al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que desde entonces ha acompañado el caso.

En primera instancia recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual tardó 19 años en presentar un informe de fondo, que posteriormente sirvió para que se emitiera una sentencia el 12 de diciembre de 2024.

Irma Vázquez, abogada del Frayba, explicó que la desaparición de Antonio González se dio en un contexto de violencia padecido en el norte de Chiapas desde 1995 hasta el 2000. En los municipios de Yajalón, Tumbalá, Tila, Sabanilla y Salto de Agua, existía un grupo paramilitar llamado Desarrollo, Paz y Justicia, que actuaba bajo la protección de las autoridades.

Localización del cuerpo

Dicho contexto fue reconocido por la propia sentencia emitida, la cual no se ha cumplido en su totalidad. Irma Vázquez señaló que uno de los puntos establecidos es la localización del cuerpo de Antonio González.