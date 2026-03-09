Incumplen municipios con atención víctimas

En Suchiate las mujeres víctimas de violencia se encuentran en el abandono, el Ayuntamiento que preside Elmer Vázquez Gallardo no asigna, o eso se señala, ni vehículos ni personal del DIF para atender los reiterativos y graves casos que se presentan, con lo que se incumple con esta iniciativa impulsada por el gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar para contrarrestar esta problemática.

Aunque la situación no es distinta en los demás municipios de la región, Suchiate es la muestra de desorganización según se ha ventilado en notas periodísticas que sustentan el saqueo al DIF municipal no solo por empleadas ligadas a altos funcionarios del Ayuntamiento sino también por la síndico Municipal.

Y es que en torno a esta problemática se buscó información sobre el Decálogo Humanista, la iniciativa impulsada por el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) para combatir la violencia de género y proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes, el cual se basa en diez ejes rectores que incluyen justicia con derechos humanos, prevención educativa, autonomía económica y fortalecimiento institucional para erradicar la violencia familiar y de género en la entidad.

Problemática

Entrevistada al respecto la representante de la organización Por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega, se refirió a la situación de Suchiate que en este aspecto, el alcalde Elmer de Jesús Vázquez Gallardo no destina recursos económicos ni las herramientas ni vehículos al personal del DIF encargado de atender el tema de violencia.

Agregó que “hace algunos días la procuradora del DIF acudió a la fiscalía a acompañar a una víctima de violencia a interponer una denuncia, cuyo proceso se prolongó hasta después de la media noche y no tenía cómo regresarse a Suchiate, por lo que se tuvo que pedir apoyo a la Policía Estatal para que pudiera irse”, abundó

Denunció que los alcaldes firmaron el Decálogo Humanista, pero desafortunadamente no destinan ni recursos económicos, equipos ni materiales para combatir y erradicar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.