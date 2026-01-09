Indaga FGE situación de niña que fue mamá

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Indígena, ha iniciado una investigación luego de que una niña de 13 años, originaria de San Juan Chamula, diera a luz en el Hospital de las Culturas; por fortuna se encuentra bien de salud.

Cabe recordar que la alerta fue activada por el área de Trabajo Social del nosocomio, que notificó al Ministerio Público (MP)

Implicaciones penales

El caso podría tener implicaciones penales para el presunto padre, un adolescente de 17 años, a pesar de que, según los primeros reportes, ambas familias tenían un acuerdo –avalado por autoridades tradicionales– para que los menores mantuvieran una convivencia conyugal bajo los “usos y costumbres” de la comunidad.

Este marco normativo indígena, sin embargo, entra en colisión con la ley estatal, que castiga los matrimonios infantiles con penas de ocho a 15 años de prisión.

La menor, cuya edad inicialmente se reportó de forma errónea de 10 años, debido a la falta de registro civil al nacer, sufrió complicaciones durante el parto, por lo que requirieron su ingreso a Terapia Intensiva.

Hasta el momento no existe una denuncia formal por violación o abuso sexual interpuesta por los familiares, quienes parecen ampararse en el acuerdo comunitario. Las autoridades mantienen un hermetismo total sobre el avance de la investigación.

Cifras oficiales

El Centro de Población y Vivienda en México expuso en 2020 que el 2.4 % de las niñas y adolescentes de 12 a 17 años de edad tenían al menos un hijo, lo que representaba más de 153 mil 485 niñas y adolescentes.

En este escenario, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), asegura que en las zonas indígenas del país el porcentaje se incrementa hasta un 3.9 %, en mujeres de 12 a 17 años de edad.

La red identificó que en el 2010 se registraron 212 mil 155 niñas y adolescentes que habían sido madres.

Datos del Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi), indican que durante el 2024 se registraron en México 89 mil 527 nacimientos de madres de entre diez a 17 años.

Al respecto Redim expone que: “Esto implicaba que uno por cada 100 niñas y adolescentes en el país habían registrado un hijo únicamente en 2024. Puesto de otra forma, uno de cada 19 nacimientos registrados en México durante 2024 eran madres que no habían cumplido 18 años de edad, 5.4 % del total”.

En cuanto a las entidades con mayor número de mujeres de diez a 17 años de edad que registraron nacimientos, son: Estado de México (Edomex), con 11 mil 86; Chiapas, con nueve mil 111; y Jalisco, con cinco mil 989.

Este caso ha trascendido a nivel nacional, y la exigencia de diferentes colectivos es la misma, que las leyes ya vigentes deben ser aplicables para evitar este tipo de hechos tan lamentables en la entidad.