Indagan linchamiento en Las Tacitas, Ocosingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) “está trabajando para poder investigar” los hechos en los que un hombre y una mujer fueron golpeados y luego quemados vivos en el ejido Las Tacitas, municipio de Ocosingo, informaron fuentes de la dependencia.

Dijeron que con motivo de los hechos ocurridos la noche del miércoles, se inició una carpeta de investigación, pero el personal no ha llegado a la comunidad que se localiza en la selva Lacandona, ubicada a más de tres horas de la cabecera municipal de Ocosingo.

Habitantes dijeron que el problema comenzó cuando una persona no identificada culpó a la pareja de haber realizado supuestos actos de brujería, sin que se presentaran pruebas.

Añadieron que enseguida, poco antes de la media noche del miércoles, él y su familia empezaron a insultarlos y golpearlos, lo que provocó que otros habitantes de la comunidad se sumaran.

Fueron evangélicos

Manifestaron que “como en su mayoría son feligreses de iglesias evangélicas empezaron a culparlos de brujería, por lo que fueron sacados de su casa y llevados al domo de la localidad donde fueron linchados y posteriormente quemados vivos, ante la presencia de decenas de personas”.

Reiteraron que “no fue comprobada la culpabilidad de las víctimas de realizar supuestos actos de brujería y aun así fueron quemados vivos”.