Independientes pueden acceder a seguridad social

La seguridad social para los trabajadores independientes se basa en el esquema de incorporación voluntaria del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y permite a personas que no tienen un patrón o relación laboral formal acceder a las mismas prestaciones que una cobertura integral, de aquellas que tuvieran trabajadores en el régimen de asalariados.

Néstor Gabriel López, consultor fiscal y patrimonial, indicó que el programa piloto empezó en el 2021 para beneficiar principalmente aquellos que dedican su vida laboral de manera independiente a realizar un trabajo u oficio; solo en Chiapas hay más de 787 mil personas según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que trabajan de esta forma.

Todas las profesiones

Hay desde ingenieros, arquitectos, maestros, diseñadores, carpinteros, panaderos, taxistas, entre muchas otras que desarrollan una actividad para llevar el sustento a sus hogares, incluso personas en el extranjero pueden gestionar la afiliación para sus familiares que residen en México.

José Alberto Zamora Díaz, contador público y funcionario del IMSS, comentó que tienen acceso a enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo (como artesanos, trabajadores de la construcción y de seguridad), invalidez y vida (por accidente de trabajo), retiro, cesantía y vejez, guarderías y prestaciones sociales.

Recomendación

Refieren que es muy importante cuidar el número de seguro social cuando ya cotizó anteriormente y dejó de hacerlo para volver a reactivarlo posteriormente como independiente con el mismo número. En caso de tener más de uno, debe unificarlo acreditando la propiedad de cada número, sobre todo quienes cotizaron antes del 30 de junio del 97.

Mencionó que también hay una rama para afiliación dirigido a personas que solo quieren cotizar semanas para pensionarse en el futuro, que no les interesan los servicios de salud y otras prestaciones.