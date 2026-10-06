Indeporte y UpTap impulsan el deporte universitario

El Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte) y la Universidad Politécnica de Tapachula (UpTap) formalizaron su colaboración mediante la firma de un Convenio que permitirá fortalecer las actividades deportivas y de activación física en beneficio de la comunidad universitaria.

La firma del acuerdo se realizó en el Auditorio de la Universidad Politécnica de Tapachula, en donde participaron, la directora del Indeporte, Kathleen Barbara Altúzar Galindo y el rector de la universidad, Andrés Sánchez de León.

Altúzar Galindo, reconoció la importancia de promover la actividad física, el deporte y los estilos de vida saludables como elementos que contribuyen al desarrollo integral de las y los estudiantes, fortaleciendo no solamente sus capacidades físicas, sino valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la convivencia.

En este contexto dijo que la colaboración con la UpTap representa una oportunidad para fortalecer las actividades deportivas de la universidad, promover la participación de toda la comunidad universitaria y generar acciones conjuntas que contribuyan al desarrollo y promoción del deporte en el ámbito universitario.

El convenio permitirá establecer las bases para el desarrollo de acciones conjuntas en materia deportiva, activación física, formación, participación en actividades y eventos deportivos, así como otras estrategias que contribuyan al bienestar y desarrollo integral de los estudiantes.

Como parte del evento, se realizó una entrega simbólica de material deportivo, como una acción orientada al fortalecimiento de las actividades.