Indígenas, 40 % de alumnos de Medicina: rector

Por un problema histórico social (estructural) jóvenes de las comunidades indígenas no podían ingresar a la carrera de Medicina en la Universidad Intercultural de Chiapas, (Unich) “era para una élite nada más” declaró en entrevista el rector de esta universidad, Javier López Sánchez.

Entrevistado en el marco del encuentro “Historias y Memorias: A 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar”, afirmó que con la llegada del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y su llegada a la rectoría, hoy día el 40 por ciento de los inscritos son de los pueblos originarios.

“Eran muchos los factores que impedían que ingresaran: sociales, culturales, económicos y hasta políticos, probablemente. Como que era para una élite. Porque así se construyeron las cosas desde el inicio de la universidad”, afirmó.

Postura

“Cuando llegué a la universidad, me dijeron: Medicina es una cosa aparte, pero respondí que no, porque yo soy el rector y tenemos que revisar todas las carreras, respondí”.

Aclaró que “la universidad no les corta la posibilidad de estudiar. La convocatoria es abierta, pero los jóvenes que vienen de las comunidades, muchos de ellos tienen bajas calificaciones, incluso no da su promedio”.

“Hay un problema estructural, es general y sistemático, pero ahora como universidad les tenemos que dar la oportunidad”.

Dio a conocer que en la universidad hicieron una selección de los mejores estudiantes de pueblos originarios y hoy está el 40 % por primera vez en la Unich.

Mencionó que el año pasado de 17 estudiantes que se registraron a nivel nacional para ir hacer sus especialidades, 11 son egresados de la Unich.

Por eso, dijo que están trabajando con intensidad, no solo en la ética y los valores. “El gran principio de la universidad humanística intercultural es que se tengan altos estándares de conocimientos. Entonces vamos a llevar de la mano la lengua, la cultura y el conocimiento”, afirmó López.