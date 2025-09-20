Indignación por el envenenamiento de animales

Una ola de indignación ha generado la muerte de decenas de perros y borregos, presuntamente envenenados en la comunidad de Joltsemen, municipio de San Juan Chamula.

Habitantes de la comunidad donde ocurrieron los hechos este fin de semana, intentaron salvar la vida de los animales dándoles leche, pero la mayoría no logró sobrevivir.

Ante esta situación los lugareños hicieron un llamado a las autoridades constitucionales y tradicionales a que investiguen lo ocurrido en la citada comunidad y de haber responsable que reciba las sanciones correspondientes.

Es un acto de crueldad, señalan

Consideran que este hecho no solo constituye un acto de crueldad, sino también un riesgo para la salud pública de la población, sobre todo en el caso de los menores de edad.

Ya que la comida con veneno es dejada en la vía pública y podría ser ingerida accidentalmente por niñas y niños.

Los habitantes de Chamula reiteraron el llamado a las autoridades a que se esclarezcan los hechos y se implementen medidas que eviten que esta situación vuelva a repetirse.