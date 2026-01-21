Indispensable mantener la representación proporcional

Rubén Zuarth, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, advirtió que la propuesta de reforma electoral deberá ser analizada a profundidad, para garantizar la independencia de los organismos electorales, al tiempo de exponer que la representación proporcional es fuente de la riqueza de divergencia en México.

En conferencia de prensa, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI dijo que es importante resguardar los límites entre los poderes en el país, así como la capacidad organizativa de las entidades electorales.

Postura

Advirtió que la eliminación de la representación proporcional podría violar de manera directa el derecho de las minorías a contar con representación política, al desaparecer los escaños que hoy permiten reflejar la pluralidad de la sociedad mexicana en el Poder Legislativo y garantizar el equilibrio democrático.

Zuarth Esquinca sostuvo que el sistema electoral mexicano, aunque perfectible, ha sido un referente internacional por su institucionalidad, por lo que es importante actuar con prudencia en eventuales reformas.

Finalmente, afirmó que el PRI defenderá la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, reiterando que su partido será la voz de quienes piensan diferente y un contrapeso frente a cualquier intento autoritario.