Indispensables rampas para reducir riesgos

Chiapas es uno de los 10 estados con rampas de emergencia de Caminos y Puentes Federales (Capufe); estas estructuras, diseñadas para detener vehículos fuera de control, son de uso gratuito. Así lo recordó la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT).

Jesús Esteva Medina exhortó a las personas usuarias de la Red Carretera Federal a usar, de ser necesario, las rampas de emergencia, toda vez que garantizan la seguridad de quienes transitan por estas vías que, agregó, eliminaron cualquier cobro por su uso.

Detalló que en junio de 2023 se determinó eliminar el cobro por el servicio de las rampas de emergencia; lo único que se paga es el rescate de los vehículos, mediante un servicio de arrastre que realizan grúas particulares.

De acuerdo con el protocolo oficial, la activación inicia cuando un usuario reporta el siniestro al 074 o al personal de la plaza de cobro.

Este notifica a la aseguradora, al área de Conservación, a la Guardia Nacional y a los servicios de emergencia.

Al llegar, la GN o los operadores cierran el carril de aproximación. Las unidades de rescate ingresan por el camino de servicio auxiliar, nunca sobre la cama de materiales granulares, para evitar quedar inmovilizadas.

Los paramédicos realizan triaje prehospitalario y trasladan a lesionados. Luego, Conservación inspecciona daños a señalamientos, barreras y postes; los ajustadores de seguros evalúan el incidente.

Si los daños no están cubiertos o no hay garantía, el área jurídica promueve denuncias.

Tras las diligencias, una grúa de alto tonelaje retira el vehículo del camino de servicio.

Después, mantenimiento vial reacomoda y nivela el material granular. La rampa vuelve a operar cuando el espesor de diseño está restablecido y la zona es segura.

El Reglamento de Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal (DOF 03/05/2023) regula los costos de grúas, arrastre y depósito. Por ejemplo, el banderazo de una grúa tipo A cuesta 12 UMA; el arrastre por kilómetro, 0.30 UMA. El salvamento dentro del camino va de 19 a 28 UMA por hora, según el tipo de grúa. El depósito diario para un automóvil es de 0.65 UMA, y para un tractocamión, 1.30 UMA.