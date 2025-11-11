Industria crece moderada frente a caída nacional

En un contexto nacional donde la actividad industrial registró una contracción anual del 2.7 por ciento en julio de 2025, Chiapas se mantuvo como una de las entidades que lograron un leve crecimiento, según el más reciente informe del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (Imaief).

Este documento mensual del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destacó un incremento mensual del 0.3 por ciento en cifras desestacionalizadas, y un avance anual del 1.5 por ciento de la industria chiapaneca.

Aumento modesto en comparación con estados como Michoacán, que lideró el crecimiento nacional con un 22.7 por ciento anual, o Nayarit, que alcanzó un 17 por ciento.

El análisis por sectores revela que la minería fue el principal impulsor del crecimiento industrial en Chiapas, con un incremento anual del 26.5 %, una de las tasas más altas del país.

Por el contrario, el sector de la construcción presentó un retroceso anual del 3.4 %. Asimismo, el rubro de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural registró una caída del 7.9 %.

Las industrias manufactureras en la entidad mostraron un comportamiento favorable, con un crecimiento del 2.2 %.

Nacional

A nivel nacional, la actividad industrial mostró un desempeño poco heterogéneo. Mientras entidades como Michoacán, Nayarit y Baja California Sur registraron crecimientos de dos dígitos, otras como Quintana Roo, Campeche y Puebla experimentaron caídas pronunciadas, destacando la contracción de 49.1 por ciento en Quintana Roo.