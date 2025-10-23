Industrialización ayudará a combatir informalidad

Uno de los proyectos que pondría a Chiapas en el mapa de las inversiones es la consolidación de traer gas natural al estado, lo que también ayudaría a la industrialización, resaltó el titular de la Secretaría de Economía, Luis Pedrero.

Dijo que cuando se centra en la parte de comercio o de servicios con márgenes pequeños, es “medianamente entendible que muchas veces caigan en la informalidad empresas que no pueden con la carga tributaria”.

El campo, el más afectado

Lo que se ha detectado, enfatizó el secretario, es que la mayor parte de la informalidad viene del campo, por eso se debe trabajar en estrategias para agilizar el acceso a la salud y los servicios.

Es decir, facilitar los registros para que los patrones puedan incluir a los trabajadores dentro de la parte formal; añadió que un tema similar ocurre con el rubro de la construcción.

Pedrero hizo un llamado a la Federación para buscar un mecanismo que puede ayudar en un registro único, a fin de que el personal obtenga toda la documentación necesaria cuando se encuentre laborando para una empresa.

Eso, consideró, podría incentivar a los patrones a que estos procedimientos sean más expeditos. En el tema salarial, el secretario de Economía reconoció que los aumentos eran necesarios y la entidad se ha alineado a la federación.

Una de las razones por las cuales no se ha podido ver reflejado en muchos sectores ese recurso, comentó, es que la informalidad alcanza un 78 % y en este rubro no se aplican esos incrementos.

El comercio que es no es formal genera un impacto en varios sentidos, desde el tema de la recaudación hasta la parte de la calidad de los servicios que se prestan.

Agregó que la informalidad también genera un impacto en el rubro de la salud, toda vez que las personas que trabajan sin la protección social son vulnerables ante un accidente o cualquier enfermedad.

Finalmente, el secretario de Economía en Chiapas recordó la importancia de la formalidad en los empleos, de lo contrario, se generan competencias desleales en comparación con quienes pagan una renta o cumplen con obligaciones fiscales.