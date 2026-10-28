INE debe ser un órgano trasparente

Rubén Zuarth, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso que es prioritario proteger a los órganos electorales en Mexico, para garantizar elecciones democráticas.

El político consideró necesario investigar los señalamientos de presunta corrupción y tráfico de influencias durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), al advertir que su renuncia no basta para esclarecer las irregularidades denunciadas.

Opinión

En rueda de prensa en la sede estatal del partido, el dirigente del PRI en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, compartió que la Auditoría Superior de la Federación mantiene bajo investigación contratos por 514 millones de pesos, según las cifras presentadas por el partido.

Entre los casos mencionó una adjudicación directa por 197 millones de pesos para materiales de la elección judicial y observaciones por 66.5 millones de pesos.

Zuarth demandó que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias y que la próxima Presidencia del INE recaiga en una persona independiente, sin compromisos partidistas y con solvencia moral.

Autonomía

Advirtió que la credibilidad del árbitro electoral no debe ponerse en riesgo ante las elecciones de 2027 y sostuvo que la autonomía institucional debe prevalecer sobre los intereses políticos.