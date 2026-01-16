Inédito acuerdo entre el HEP y la UNAM por la salud

En un acto inédito para la Salud en Chiapas, el Hospital de Especialidades Pediátricas, (HEP) mediante un acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) formará nuevos médicos especialistas en áreas prioritarias como Neonatología y Oncología Pediátrica.

Se trata de un esfuerzo conjunto del Hospital de Especialidades Pediátricas del IMSS Bienestar y el aval académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) que se entrelaza a la visión humanista que se ejerce en el Gobierno del Estado de Chiapas, explicó el director del HEP, Rafael Guillén.

Detalló que esta formación de profesionales busca incrementar el número de médicos especialistas en Chiapas, para atender las necesidades de atención a la salud de los chiapanecos, particularmente los niños.

Tener más médicos especialistas permite ofrecer más atención a los pacientes, reduce la demanda e incluso los servicios externos se abaratan, servicios en áreas que son urgentes de atender.

Dijo que existe una gran coordinación con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; el director general del IMSS, Zoé Robledo; el director del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez; y el secretario de Salud, Omar Gómez, además de la Unach.

Interesados

Finalmente llamó a los médicos interesados a participar en el Proceso de Selección 2026–2027 para sus Especialidades Médicas Pediátricas de Entrada Indirecta.

Una oferta académica para Neonatología y Oncología Pediátrica. El registro será del 12 al 18 de enero de 2026, en el propio Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP).

Se puede solicitar información en los números 961-617-0700 ext. 1053 y 55-9160-8100 ext. 404149, además de poder consultar la convocatoria en: https://qrcd.org/9cLX