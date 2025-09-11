Ineficiencia del director del hospital de Arriaga

Personas que han llegado a solicitar algún tipo de servicio médico al hospital Juárez se encuentran muy molestos con el actuar del director Sergio Luis Orozco Carrasco, quien no ha tenido la capacidad de dirigir de manera eficiente la dirección de este nosocomio.

Los informantes encabezados por Alberto Flores Ramos señalaron que el mencionado doctor siempre los esquiva cuando intentan denunciar las malas prácticas de los doctores y enfermeras.

Detallaron que el director en cuanto llega a su oficina se la pasa horas encerrado, y no tiene la iniciativa de supervisar las instalaciones del hospital y verificar cuales son las atenciones que brindan los médicos y enfermeras

En ese sentido, pidieron a las autoridades médicas que obliguen al director a que trabaje con mayor eficiencia y que se preocupe por las situaciones que pasan en su área de trabajo.

Comentaron que si las personas buscan al hospital es porque se supone van a ser atendidos y no se vale, dijeron, que llegan y la parte médica ni en cuenta la toman, además pierden tiempo y sus enfermedades empeoran.