Inestable el pasaje por Día de Muertos en la capital

Las festividades por Día de Muertos no necesariamente fueron buenas noticias para el transporte público, ya que mientras los taxistas reportaron un ligero repunte, los colectivos vieron un descenso en sus habituales traslado de pasajeros por Tuxtla Gutiérrez.

Alberto Ramírez, quien es taxista de profesión, dijo que además de enfrentarse a la competencia desleal de algunos transportistas, ahora desafiaron el tráfico en los libramientos y en algunas calles cerradas por las festividades recientemente celebradas.

Eso alentó las “dejadas”, aunque al final de estos días santos como los llamó, el chofer con más de 20 años al volante en Tuxtla Gutiérrez indicó que fueron buenas.

Particularmente el día lunes dos de noviembre, los panteones se llenaron y se llevaron varios viajes de entrada y de salida.

Colectivos

Por otro lado, Alonso Gutiérrez, conductor de una ruta de colectivo, manifestó que su pasaje bajó, pues ellos transportan habitualmente estudiantes que no tuvieron clases y trabajadores que pasaron el día libre.

Además de lo anterior, las calles cerradas en la ciudad les desviaron sus rutas y generaron menos vueltas y más gastos de combustible. Aunque por un par de horas al día, aclaró, su pasaje sí subió considerablemente.

No obstante, no fue suficiente y sus ganancias, como la cuenta del día, se vieron mermadas por las actividades del Día de Muertos.