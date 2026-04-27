Infantería, la defensa del territorio nacional

Este 27 de abril en México se conmemora el Día de la Infantería, uno de los núcleos del Ejército Mexicano al ser elementos preparados para la defensa de la soberanía nacional.

Es una fecha en la que se enaltece el servicio a la nación y refleja el compromiso, la historia y el honor de los defensores de la patria.

Este 27 de abril recuerda para el Ejército Mexicano un momento especial, es un homenaje a los soldados que han puesto valentía y lealtad para defender la soberanía de México, un reflejo de lo que es formar parte de las fuerzas armadas.

Para el Ejército Mexicano la Infantería mantiene una comunicación directa con la población y también con la protección del territorio nacional.

Contexto

La historia releva que esta ala del Ejército Mexicano ha jugado un papel para la protección y apoyo a la población en situaciones que tienen que ver con las emergencias.

Preparados

Además de la capacidad de adaptarse a diversos escenarios, los integrantes de Infantería también están capacitados para enfrentar diversos contextos, desde los temas rurales hasta en áreas de montaña o selva.

Adicional de las actividades que llevan a cabo, que no solo se limita al combate, también realizan intervenciones de proximidad social y ayuda a la ciudadanía.

Quienes forman la Infantería, además de que tienen una preparación rigurosa, también están capacitados en la parte física y de diversas habilidades.