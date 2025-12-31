Infecciones respiratorias afectan bienestar auditivo

Las infecciones respiratorias, frecuentes durante la temporada de frío, continúan siendo un factor determinante en la salud auditiva, debido a que la acumulación de mucosidad y la inflamación en las vías respiratorias superiores pueden alterar el funcionamiento del oído.

Especialistas señalaron que incluso padecimientos cotidianos como la gripe o los resfriados pueden desencadenar molestias que van desde la sensación de oído tapado hasta pérdidas auditivas temporales o permanentes.

Dulce María García Jacuinde, médico audióloga, explicó que un resfriado común puede derivar en problemas auditivos.

Detalló que cuando la mucosidad se acumula, aumenta el riesgo de desarrollar otitis catarral, sobre todo si la persona se suena la nariz con demasiada fuerza, lo que facilita el paso de virus y bacterias hacia la cavidad timpánica.

“La inflamación puede obstruir total o parcialmente la trompa de Eustaquio, provocando la sensación de oído tapado y afectando la capacidad auditiva. Este mecanismo explica por qué algunas personas experimentan cambios en su audición después de un resfriado o una gripe”, expuso.

La Secretaría de Salud advirtió que la población escolar está expuesta de manera particular a infecciones respiratorias como gripe, influenza, tos, covid-19 y parotiditis.

Más allá del riesgo para la audición, estas enfermedades pueden afectar el rendimiento académico, la socialización y la estabilidad emocional de niñas, niños y adolescentes.

Las molestias auditivas pueden iniciar con síntomas leves, pero si no se atienden a tiempo pueden provocar daños mayores.

“Si una persona nota zumbido, dolor persistente o dificultad para escuchar, es recomendable buscar una valoración profesional. Detectar estos cambios a tiempo permite actuar antes de que el problema avance”, subrayó.

Afecciones comunes

Los profesionales de la salud auditiva destacan cuatro afecciones comunes que pueden causar sordera temporal o permanente: infecciones crónicas, pueden dañar el tímpano o los huesecillos, causando pérdida auditiva permanente.