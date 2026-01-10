Infertilidad también afecta a los hombres

Aunque la infertilidad masculina está involucrada en al menos la mitad de los casos en México, todavía prevalece la idea que el problema es de la mujer, manifestó la especialista en ginecología y obstetricia, Lourdes Flores. Se trata de una percepción errónea, alimentada por estereotipos de género y la falta de información.

Destacó que esa ideología retrasa el diagnóstico y el tratamiento de miles de hombres, porque la infertilidad no es un problema exclusivo de la mujer. Es un tema médico que afecta tanto a hombres como a mujeres y debe abordarse desde una visión compartida, sin culpas ni prejuicios.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que alrededor del 17.5 % de la población adulta en el mundo presenta algún grado de infertilidad, y en al menos la mitad de los casos existe un componente masculino.

Estigmas sociales postergan atención

Los hombres suelen postergar la atención médica por estigmas sociales, falta de información y presión cultural. “En nuestra cultura todavía persiste la idea de que la fertilidad define la masculinidad lo cual lleva a muchos hombres a guardar silencio, a evitar hacerse estudios y a cargar con un problema que sí tiene solución médica”.

Uno de los mitos más comunes es suponer que, si un hombre eyacula, es fértil. Pero la presencia de semen no garantiza que haya espermatozoides suficientes, ni que tengan la movilidad y forma adecuadas. “También es falso pensar que, si ya tuvo hijos antes, no puede tener problemas de fertilidad más adelante”.ç

Causas

Agregó que la fertilidad masculina puede cambiar con el tiempo debido a infecciones, obesidad, estrés, varicocele o exposición a sustancias tóxicas, entre otros factores.

Reiteró que dejar de lado al varón no solo retrasa la detección de las verdaderas causas, también puede derivar en frustración, desgaste emocional y tratamientos innecesarios.