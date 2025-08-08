Inflación en Chiapas se sitúa en 3.6 % durante julio

La inflación anual en Chiapas alcanzó 3.6 % en julio de 2025, según el reporte de la Asociación “México ¿Cómo vamos?” basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La cifra supera levemente el promedio nacional del 3.51 %.

Variación mensual

El comportamiento chiapaneco contrasta con entidades como Querétaro (4.4%), Baja California Sur (4.2%) o Nayarit (4.1%), que registraron las mayores alzas. A nivel municipal, Tuxtla Gutiérrez mantiene una alza inflacionaria desde hace mes y medio y en este cierre de julio reportó una variación mensual del 0.55 % en julio, superior al promedio nacional de 0.27 %.

Subyacente y no subyacente

El Inegi destaca que la inflación nacional tiene dos componentes clave, la subyacente (4.23 % anual) que refleja precios de bienes y servicios con menor volatilidad, como alimentos procesados, educación, vivienda o servicios médicos. En julio, este rubro aumentó 0.31 % mensual, impulsado por servicios (0.39 %) y mercancías (0.22 %).

La no subyacente (1.14 % anual), incluye productos volátiles como frutas, verduras y energéticos. Su bajo crecimiento anual (1.14 %) se explica por la caída de precios en frutas y verduras (12.10 % interanual), a pesar del alza en productos pecuarios (10.29 %). En Chiapas, el dato de 3.6 % sugiere que los precios de bienes básicos han tenido un comportamiento moderado, aunque persisten presiones en servicios y mercancías de consumo regular.

Afectaciones a productos

A nivel nacional, los mayores incrementos en julio afectaron productos clave las alzas más destacadas se mantienen en el huevo (5.91 %), lechuga (17.44 %) y transporte aéreo (8.90 %).

Las bajas más relevantes son de la uva (-18.35 %), aguacate (-6.01 %), pollo (-3.61 %) y jitomate (-1.91 %).